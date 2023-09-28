الرحالة السعودي "السبيعي" لزوار "كتاب الرياض": زيارتي لـ 100 دولة عمّق تجربتي الثقافية

وصنّف "السبيعي" السفر تبعًا للهدف منه إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: الرحلات العلمية المؤقتة، حيث يجب على المسافر الاستفادة من أوقات الفراغ بزيارة الأماكن التاريخية والأثرية من حوله، والرحلات السريعة، التي غالبًا ما تكون في عطلة نهاية الأسبوع، ويهدف المسافر من خلالها إلى الخروج من ضغوط العمل أو الدراسة، وتسمى "رحلات الاستجمام"، والجولات السياحية، وفيها يحتاج المسافر إلى الإعداد المسبق لمسار رحلته، ورصد الميزانية المناسبة لها.