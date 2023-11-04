"بيهايف" يُكرِّم "صالون سارة الخزيم الثقافي" في الخرج

في ليلة من ليالي الوفاء والعرفان كرَّم برنامج الشريك الأدبي التابع لهيئة الأدب والنشر في بيهايف بمحافظة الخرج صالون سارة الخزيم الثقافي، ممثلاً بصاحبته سارة بنت عبدالله الخزيم؛ إذ تم عمل برنامج ثقافي منوع، يتناول مسيرة سارة الخزيم، من خلال فيلم وثائقي، يحكي بدايتها ومسيرتها الثقافية.
كما ألقى الكاتب والأديب عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي، والدكتورة هيا السمهري، كلمتَين عن (الصالونات النسائية الثقافية الأدبية في السعودية.. صالون سارة الخزيم أنموذجًا)، وتحدثا خلالهما عن منجزات وسيرة صالون سارة الثقافي، كيف كان وإلام وصل خلال مسيرة اثنى عشر عامًا من النجاح والتميز.
وتلا ذلك مداخلات الحضور من الأدباء والمثقفين والإعلاميين، ومشاركات بقصائد نالت استحسان الحضور.
وفي نهاية الحفل قدم بيهايف (الشريك الأدبي) التكريم للكاتبة سارة الخزيم، وقام بتكريم شركاء النجاح الداعمين للمناسبة، وقدم هدايا خاصة للضيوف تقديرًا وعرفانًا لمسيرة راسخة بالعطاء والتميز، لا يملك التاريخ سوى تخليدها.