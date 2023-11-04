"بيهايف" يُكرِّم "صالون سارة الخزيم الثقافي" في الخرج

كما ألقى الكاتب والأديب عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي، والدكتورة هيا السمهري، كلمتَين عن (الصالونات النسائية الثقافية الأدبية في السعودية.. صالون سارة الخزيم أنموذجًا)، وتحدثا خلالهما عن منجزات وسيرة صالون سارة الثقافي، كيف كان وإلام وصل خلال مسيرة اثنى عشر عامًا من النجاح والتميز.