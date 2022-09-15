"الثقافة" تفتح باب المشاركة في مسابقة "معزوفة القهوة السعودية"

ودعت الوزارة الموسيقيين الراغبين في المشاركة بالمسابقة، إلى زيارة الرابط الإلكتروني: engage.moc.gov.sa/yosc_music؛ حيث حددت الوزارة يوم الثلاثاء 15 نوفمبر موعدًا لانتهاء فترة التقديم والتسجيل، على أن تبدأ بعدها عملية فرز المشاركات التي تستمر حتى يوم الأربعاء 30 نوفمبر، قبل الإعلان عن الفائزين يوم الخميس 29 ديسمبر؛ حيث سيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 100 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على مبلغ 50 ألف ريال.