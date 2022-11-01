"أمير مكة" يشهد إعلان الفائزين بجائزة الفيصل للغة القرآن الكريم

وأسهمت منصة أدب في توثيق الأدب للعربي عبر التاريخ شاملة جميع الأقطار العربية والاتجاهات الفنية، وتحوّلت المنصة إلى شبكة اجتماعية تتيح للأدباء والكتاب والمترجمين في اللغة العربية إضافة إنتاجهم المتنوع ومشاركتها مع جميع الشبكات الاجتماعية الأخرى وتزويدها بمحركات بحث وفرز تسهل للباحثين عمليات البحث في المحتوى الكبير في المنصة إضافة إلى دعمها للجيل الناشئ من الأدباء والشعراء عبر النشر والتوزيع والأمسيات والتعريف بهم وبإنتاجهم الثقافي والأدبي، أما بالنسبة لتعريب فقد عمدت إلى إتاحة المصطلحات العلمية المعربة في الكتب المترجمة، والتي عادة لا تكون متاحة إلا لمن يمتلك النسخ الورقية لتلك الكتب، فجاءت هذه المبادرة لجمع هذه المصطلحات، ومراجعتها وتصنيفها وتوثيقها وإتاحتها لكل المستخدمين من كافة شرائح المجتمع، بشكل رقمي قابل للبحث عن أي مصطلح علمي بلغته الأصلية أو بصيغته المعربة، وتتوفر فيها عناصر الاستدامة وسهولة الوصول والنمو، وتتم تغذيتها بشكل منتظم مع كل ترجمة تصدر لكتاب علمي في أي تخصص.