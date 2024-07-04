"هيئة الأدب والنشر" تطلق غدًا ملتقى الشعر الخليجي 2024 بالطائف

تطلق هيئة الأدب والنشر والترجمة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، غدًا الجمعة، الدورة الثالثة عشرة، لملتقى الشعر الخليجي 2024، الذي يعقد على مدى يومين في محافظة الطائف.
ويجمع الملتقى عددًا من الشعراء والنقاد والمتخصصين والمهتمين من دول مجلس التعاون، ويهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي وإعلاء قيم الشعر، وتأكيد أهمية اللغة العربية الفصحى في المنطقة، وتعميق الشعور بمكانة ودور الشعر في الثقافة الوطنية الخليجية، وفرز الأصوات الشعرية الجديدة في كل دولة من دول المجلس، وإبراز المتميز منها.
فضلًا عن التعرف على ظواهر واتجاهات حركة الشعر المعاصر وتعميق الدراسات التحليلية والنقدية حولها في دول المجلس.
ويصاحب الملتقى في يومه الختامي، ندوة فكرية بعنوان "الصورة الشعرية في القصيدة الخليجية بين التقليد والحداثة". يناقش خلالها المشاركون قضايا وهموم وظواهر الشعر العربي المعاصر في دول مجلس التعاون بصفة خاصة، وفي الوطن العربي عمومًا.
يأتي ذلك دعمًا للأهداف الثقافية والغايات الاجتماعية المشتركة بين الدول الأعضاء.
وتتحدث الندوة عن تاريخ الصورة الشعرية وصولًا للقصيدة الخليجية، وخصائص الصورة الشعرية في الشعر الخليجي والعربي، وتصوير الموجودات ووصف المستجدات في الشعر الخليجي برؤية حديثة.
وتنظم أمسيتان شعريتان، خلال فعاليات اليوم الختامي، كما يحتوي الملتقى على معرض فني مصاحب وأربعة أجنحة لجهات تعرض مساهماتها في خدمة الشعر والأدب العربي، فضلًا عن مشاركة عدد من الجهات ذات الصلة.
يذكر أن ملتقى الشعر الخليجي، يعقد مرة واحدة كل عامين في إحدى الدول الأعضاء بالتناوب، وينظم ويحدد موعده والدعوة إليه بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث يهتم الملتقى بإعلاء فن الشعر وقيمه، بمشاركة عدد من شعراء دول الخليج العربي.