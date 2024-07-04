"هيئة الأدب والنشر" تطلق غدًا ملتقى الشعر الخليجي 2024 بالطائف

ويجمع الملتقى عددًا من الشعراء والنقاد والمتخصصين والمهتمين من دول مجلس التعاون، ويهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي وإعلاء قيم الشعر، وتأكيد أهمية اللغة العربية الفصحى في المنطقة، وتعميق الشعور بمكانة ودور الشعر في الثقافة الوطنية الخليجية، وفرز الأصوات الشعرية الجديدة في كل دولة من دول المجلس، وإبراز المتميز منها.