مزيج سحري بين الواقع والخيال.."قصص لم تحصل لأحد" أدب مغاير من "باوزير"

أصدر الكاتب الدكتور عبدالرحمن علي باوزير، مؤخرًا، مجموعته القصصية الأولى تحت عنوان "قصص لم تحصل لأحد"، عبر مكتبة "اطبع" الإلكترونية، والتي تضم اثنتي عشر قصة مشوقة، تأخذ القارئ في رحلة فريدة من نوعها إلى عوالم أدبية مختلفة.
ويتناول الكاتب في مجموعته القصصية قضايا اجتماعية معاصرة، ويستعرض من خلال شخوصه تجارب الحياة اليومية بطريقة ملهمة ومثيرة، كما تتنوع المجموعة في مواضيعها وأساليب سردها، لتتشابه تفاصيلها مع الواقع، ولكنها لا تحاكيه.
وتعتبر مجموعة "قصص لم تحصل لأحد" باكورة الأعمال المطبوعة لـ"باوزير"، والتي استطاع من خلالها أن يصطحب القارئ إلى عالمه الخاص، في رحلة من الحكايات والتجارب الأدبية والإبداعية الفريدة، التي يتميز بها أسلوبه القصصي المغاير، والتي تعد إضافة قيّمة إلى مكتبة الأدب العربي.
ويقول "باوزير" إن رحلته مع الكتابة بدأت قبل سنوات عديدة، إلا أن المدى الزمني لمجموعته القصصية يبدأ من عام 2020 وحتى الآن، حيث ينتقل خلالها بسرده الرشيق بين الماضي والمستقبل، مستحضرًا لحظات من خيال مضى، ومستلهمًا لحظات من الخيال لم تأتِ بعد، وربما لن تأتي أبدًا، وذلك في مزج سحري يذوب فيه الواقع والخيال، لينتج قصصًا تشبه الواقع، إلا أنها لم تحصل لأحد.