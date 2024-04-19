مزيج سحري بين الواقع والخيال.."قصص لم تحصل لأحد" أدب مغاير من "باوزير"

ويقول "باوزير" إن رحلته مع الكتابة بدأت قبل سنوات عديدة، إلا أن المدى الزمني لمجموعته القصصية يبدأ من عام 2020 وحتى الآن، حيث ينتقل خلالها بسرده الرشيق بين الماضي والمستقبل، مستحضرًا لحظات من خيال مضى، ومستلهمًا لحظات من الخيال لم تأتِ بعد، وربما لن تأتي أبدًا، وذلك في مزج سحري يذوب فيه الواقع والخيال، لينتج قصصًا تشبه الواقع، إلا أنها لم تحصل لأحد.