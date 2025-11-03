هيئة الموسيقى: الظهران تستضيف النسخة الخامسة من مهرجان الغناء بالفصحى

من جانبه، أكّد الأستاذ محمد زكي حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك، أن مهرجان الغناء بالفصحى نجح خلال الأعوام الأربع الماضية في تقديم فعالية نوعية ترفع الذائقة الفنية وتعكس الحراك الثقافي المزدهر في المملكة، مشيراً إلى أن التعاون مع هيئة الموسيقى ومركز إثراء في تنظيم النسخة الخامسة يجسد روح الشراكة والتكامل بين القطاعات، ويعكس حرص بنش مارك على تقديم تجربة فنية راقية تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير الفنون والارتقاء بالمشهد الثقافي الوطني.