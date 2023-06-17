"الأزياء": مشاركة 100 براند سعودي في أسبوعَي الموضة والهوت كوتور في باريس

أعلنت هيئة الأزياء عن مشاركة عدد من المصممين المشاركين في برنامج 100 براند سعودي بأسبوع الأزياء الذي سيُقام في العاصمة الفرنسية, باريس خلال نهاية شهر يونيو، وأسبوع الهوت كوتور في مطلع شهر يوليو المقبل؛ والتي تتمثّل في إقامة عدد من العروض للمصممين السعوديين أمام الزوّار المدعوين خلال هذه الفترة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكمك: "نسعد في هيئة الأزياء بهاتَين المشاركتَين في أسبوعين, حيث تعد من أهم الأسابيع في عالم الأزياء، والتي ستُمكّن المواهب المحلية من الاختلاط بنظرائهم العالميين، وتبادل الخبرات معهم بما يسهم في تطوير مواهبهم وصقلها، فضلاً عن الالتقاء برجال الأعمال المشترين العالميين والمستثمرين الفاعلين في عالم الموضة والأزياء".
وأضاف: "برنامج 100 براند سعودي أثبت منذ إطلاقه في عام 2021 أن المملكة تمتلك مجموعة واسعة من العلامات التجارية الفريدة، والمواهب المحلية المميزة في عالم الأزياء والموضة، وتسعى الهيئة إلى تمكينهم عبر المشاركات الدولية للاختلاط بالخبراء في هذا المجال، والاستفادة منهم لتطوير مهاراتهم، وعلاماتهم التجارية".
وستشهد هذه المشاركة وجود أكثر من 50 علامة تجارية في معرض الملابس الجاهزة خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو في باريس، وفي معرض كوتور خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو في باريس كما تتمتع الشركة السعودية للقهوة في رعاية هذا الحدث الاستثنائي طوال هذه المدة.
وتسعى هيئة الأزياء من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز حضور العلامات التجارية السعودية في المناسبات العالمية للأزياء، مما يُبرز حجم التطور الإبداعي والمواهب عبر عرض قطع الأزياء، وتمكين المشاركين من التواصل مع رجال أعمال ومستثمرين، إلى جانب منصات الأزياء العالمية.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود هيئة الأزياء في تطوير هذا القطاع، ودعم المواهب المحلية عبر ترسيخ حضورهم في المحافل العالمية، وتعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
يذكر أن هيئة الأزياء كانت قد أطلقت برنامج 100 براند السعودي في عام 2021 كونها إحدى المبادرات الإستراتيجية التي تهدف من خلالها إلى تطوير ودعم 100 علامة تجارية سعودية للأزياء؛ وذلك لتنمية أسواقها المحلية والدولية عبر التدريب والتوجيه والاستشارات المتخصصة، ويسعى البرنامج إلى تطويرها في عدة جوانب، من أبرزها: العلامة التجارية، وإستراتيجية أداء المبيعات والتسويق، وإستراتيجية المشاركات في المعارض الدولية، وإستراتيجية التواصل والعلاقات العامة، والتنبؤ باتجاهات الموضة، والابتكار والتكنولوجيا.،كما مكّنت الهيئة المشاركين في البرنامج بنسختيه السابقة والحالية من الوجود في أهم المحافل العالمية لعالم الموضة والأزياء.