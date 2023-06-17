"الأزياء": مشاركة 100 براند سعودي في أسبوعَي الموضة والهوت كوتور في باريس

يذكر أن هيئة الأزياء كانت قد أطلقت برنامج 100 براند السعودي في عام 2021 كونها إحدى المبادرات الإستراتيجية التي تهدف من خلالها إلى تطوير ودعم 100 علامة تجارية سعودية للأزياء؛ وذلك لتنمية أسواقها المحلية والدولية عبر التدريب والتوجيه والاستشارات المتخصصة، ويسعى البرنامج إلى تطويرها في عدة جوانب، من أبرزها: العلامة التجارية، وإستراتيجية أداء المبيعات والتسويق، وإستراتيجية المشاركات في المعارض الدولية، وإستراتيجية التواصل والعلاقات العامة، والتنبؤ باتجاهات الموضة، والابتكار والتكنولوجيا.،كما مكّنت الهيئة المشاركين في البرنامج بنسختيه السابقة والحالية من الوجود في أهم المحافل العالمية لعالم الموضة والأزياء.