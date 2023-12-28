"المتاحف" تدشن مركز طارق عبدالحكيم للموسيقى بتاريخية جدة وتدعو إلى زيارته غدًا

ويُعد الموسيقار طارق عبدالحكيم أحد أبرز أيقونات الفن في المملكة، فقد كان موسيقيًا وملحنًا حصد العديد من الجوائز، كان من أبرزها جائزة اليونسكو الدولية للموسيقى من المنظمة العالمية للمجلس الدولي للموسيقى في عام 1981، ووسام الاستحقاق من الملك فهد رحمه الله، وذلك لما قدمه من إنجازات، كان من أبرزها تأسيس مدرسة موسيقى الجيش السعودي، وتطوير الأغنية السعودية، وتوثيق الإرث الموسيقي، واستحق بذلك لقب "عميد الفن السعودي".