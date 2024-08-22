بالفيديو وبرعاية الوزير "ابن فرحان".. خريجو برنامج الابتعاث نوافذ جديدة للإبداع والتعبير الثقافي
برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، كرّمت وزارة الثقافة أمس الدفعة الأولى من خريجي برنامج الابتعاث الثقافي، وذلك في حفل أُقيم بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض بحضور نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وقيادات من المنظومة الثقافية إلى جانب الطلاب المبتعثين وأولياء أمورهم وعائلاتهم.
وتفصيلاً؛ بعد رحلة عنوانها المثابرة وطموحها إثراء المشهد الثقافي نوه عددٌ من خريجي وخريجات برنامج الابتعاث الثقافي بوزارة الثقافة بما اكتسبوه خلال رحلة الابتعاث الزاخرة بالإبداع والمعرفة للمساهمة في الحراك الثقافي.
وعبّروا في تصريحات لـ"سبق"، عن سعادتهم بلحظات التتويج وقطف الثمار بحضور أسرهم. وقالت هيا أبا حسين خريجة ماجستير تصميم داخلي ومكاني في جامعة لندن للفنون: أسعى لأن أسهم في تطوير قدراتي في مجالات التصميم والثقافة والفن وأكون رائدة فيها، مشيرة إلى أنها تعمل حاليًا مديرة مشروع في مجال تصميم الفنادق الذي يجمع بين التصميم السكني والعام.
وكشف حسن حبيب المظري تخصص ماجستير في الكتابة الإبداعية من بريطانيا لـ"سبق"، أنه يخطط للعمل في كتابة المحتوى ونشر كتابين في المجال الفني العام المقبل.
ولفت إلى أن صقل الموهبة في الكتابة بالإكثار من القراءة والمشاهدة والاطلاع وامتدح والده الحبيب مهدي المظري وتعامل وزارة الثقافة مع أبنائهم خلال فترة الابتعاث وتفاعلهم في تذليل العقبات والصعوبات.
وبيّنت مها الحريري ماجستير الابتكار والإدارة في الطعام من بريطانيا أنها استفادت خلال تجربة الابتعاث بأن الطهي ليس مطبخًا وإعدادًا للوجبات فحسب وإنما كيفية تغيير طريقتنا في الأكل وتفكيرنا لاستدامة الطعام والغذاء.
وأردفت رويدا الصحفي أن فرصة الابتعاث أضافت لها الاحتكاك بثقافة مختلفة والتعرف على فنون وأشكال مختلفة في العمارة. ونوهت بشروط القبول في برنامج الابتعاث الثقافي غير المشروط باللغة وسهولة الإجراءات.
ونصح راكان المطيري خريج علم المعلومات، الراغبين بالالتحاق بالبرنامج بوزارة الثقافة.
وتضمّن الحفل عرضًا رئيسًا مقسمًا على جزءين، تَمثّل الأول في مسرحية بعنوان: «أثر الأجداد يقتفيه الأحفاد»، والثاني في عرضٍ غنائي للأوركسترا بعنوان: «نبني فوق ما فعلوا»، بالإضافة إلى عرضٍ مرئي يحكي قصة برنامج الابتعاث منذ إطلاقه، وإنجازاته المتلاحقة، ومقابلات مع الطلبة الخريجين يستعرضون فيها تجاربهم في بلدان الابتعاث. وبعد ذلك صعد الخريجون إلى منصة الحفل لتكريمهم من قِبل نائب وزير الثقافة.
وأُقيم على هامش الحفل معرضٌ فنيّ استعرض مجموعةً من إنجازات الطالبات والطلاب المبتعثين وإبداعاتهم، تضمّنت أفلامًا قصيرة، وأعمالاً فنية وموسيقية، وبورتريهات، ومنحوتات إبداعية، ترجمت المهارات التي يتمتع بها الطلاّب إلى جانب ما يتمتعون به من معرفة أكاديمية عالية بالثقافة وعلومها في التخصصات الثقافية كافة.