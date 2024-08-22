بالفيديو وبرعاية الوزير "ابن فرحان".. خريجو برنامج الابتعاث نوافذ جديدة للإبداع والتعبير الثقافي

وتضمّن الحفل عرضًا رئيسًا مقسمًا على جزءين، تَمثّل الأول في مسرحية بعنوان: «أثر الأجداد يقتفيه الأحفاد»، والثاني في عرضٍ غنائي للأوركسترا بعنوان: «نبني فوق ما فعلوا»، بالإضافة إلى عرضٍ مرئي يحكي قصة برنامج الابتعاث منذ إطلاقه، وإنجازاته المتلاحقة، ومقابلات مع الطلبة الخريجين يستعرضون فيها تجاربهم في بلدان الابتعاث. وبعد ذلك صعد الخريجون إلى منصة الحفل لتكريمهم من قِبل نائب وزير الثقافة.