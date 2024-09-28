معرض "الرياض تقرأ".. إقبال جماهيري متزايد وسط أجواء ثقافية غنية بالتجارب المعرفية

أسهمت جودة وجاذبية وتنوع فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 تحت شعار "الرياض تقرأ" الذي يحتضنه حرم جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض هذه الأيام، والأجواء الثقافية والغنية بتجارب معرفية قيمة وشيقة، مع تزامن ذلك مع عطلة نهاية الأسبوع، في أن يشهد ثاني أيام المعرض توافد أعداد غفيرة من زائري المعرض، الذين حظوا بلحظات سعيدة نهلوا فيها من المعرفة وعاشوا خلالها تجربةً ثريّة بالفائدة والمتعة بين أروقته وداخل أجنحة 2000 دار نشر مشاركة من 30 دولة مع عناوين ومؤلفات وتجارب ثقافية وفكرية متنوعة المجالات ومن مختلف الثقافات.
ونالت مختلف مناطق المعرض وفعالياته حظًّا وافرًا من اهتمام الزوار الذين لوحظ تزايد إقبالهم الشديد على المعرض، رغم أنه في بداية أيامه المقررة بـ10 أيام، بدأت أمس وتنتهي في الـ5 من أكتوبر القادم؛ الأمر الذي قابله اهتمام من هيئة الأدب والترجمة والنشر بوصفها الجهة المنظّمة لهذا الحدث الثقافي العالمي؛ وذلك من خلال استنفار الطاقات المادية والبشرية لضمان مزيد من الجودة في العملية التنظيمية وتقديم الخدمات اللازمة للزائر والعارض والضيف والمشارك، وبما يضمن لهم غذاء الفكر وعمار القلب والعين والجوارح في رحاب الثقافة والعلوم والأدب والتاريخ، وقضاء أوقات ثمينة تمثل رحلة دروس لتاريخ الأمم وثقافة والشعوب وأحوال العالم واستشراف مستقبل الأجيال.
فمن جانبها لاقت منطقةُ "منصة توقيع المؤلفين لأحدث إصداراتهم" إقبالًا لافتًا من جموع الزوار الذين حرصوا على الحصول على النسخ الأولى الموقعة بأسمائهم من مؤلفيها الذين يتابعون كل الجديد من أعمالهم الفكرية، والاحتفال معهم بمنجز علمي جديد خلال هذا العرس الثقافي الدولي وفعالياته المتنوعة والمختلفة.
بدوره استضاف مسرحُ المعرض نخبةً من المفكرين والأدباء وصنّاع القرار ورواد الأعمال وقادة الفكر، الذين تناوبوا على الحديث عن مواضيع عديدة شملت الثقافة والفن والأدب والتراث والاقتصاد والسياسة والشأن الاجتماعي، وفي ذات السياق فقد استقبلت منطقة ورش العمل وواحة الطفل فعاليات ماتعة وثرية، ركزت على إثراء المخزون الثقافي والمعرفي واستعراض ودراسة وتحليل أفضل التجارب الناجحة في مجالات عدة.
وفي منطقة "الساحة الخارجية للمعرض" استمتع زوار هذا اليوم بالعروض الشعبية والفنية التي أحيتها فرق شعبية، برز منها حضور مميز وشائق للفرق الشعبية من دولة قطر الشقيقة "ضيف شرف المعرض 2024"، والتي حظيت بتفاعل الجماهير الحاضرة بكثافة من زوار المعرض.