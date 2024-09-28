معرض "الرياض تقرأ".. إقبال جماهيري متزايد وسط أجواء ثقافية غنية بالتجارب المعرفية

ونالت مختلف مناطق المعرض وفعالياته حظًّا وافرًا من اهتمام الزوار الذين لوحظ تزايد إقبالهم الشديد على المعرض، رغم أنه في بداية أيامه المقررة بـ10 أيام، بدأت أمس وتنتهي في الـ5 من أكتوبر القادم؛ الأمر الذي قابله اهتمام من هيئة الأدب والترجمة والنشر بوصفها الجهة المنظّمة لهذا الحدث الثقافي العالمي؛ وذلك من خلال استنفار الطاقات المادية والبشرية لضمان مزيد من الجودة في العملية التنظيمية وتقديم الخدمات اللازمة للزائر والعارض والضيف والمشارك، وبما يضمن لهم غذاء الفكر وعمار القلب والعين والجوارح في رحاب الثقافة والعلوم والأدب والتاريخ، وقضاء أوقات ثمينة تمثل رحلة دروس لتاريخ الأمم وثقافة والشعوب وأحوال العالم واستشراف مستقبل الأجيال.