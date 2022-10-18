"إثراء" يبرز أهمية ومكانة "الأدب العربي" في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

ويُنظّم إثراء خلال مشاركته جلسة حوارية بعنوان "مكانة الأدب العربي في العالم"، كما تُقام في أول أيام المعرض، في ستديو فرانكفورت، وتجمع الروائي السعودي يوسف المحيميد، الذي تُرجمت كثير من رواياته إلى لغات عدة، والمترجم سمير جريس (مصري - ألماني الجنسية) الحائز على جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، نظير جهوده في ترجمة أكثر من 30 عملًا، بعضها من المؤلفات التي سبق أن فازت بجائزة نوبل، في حين يدير الجلسة النقاشية المستشار الثقافي لمركز إثراء طارق الخواجي.