"الأدب" تصدر كتاب "سيرة ذاتية للنشر" تزامنًا مع معرض الشرقية للكتاب 2023

وتبدأ صفحات الكتاب بنبذةٍ تعريفية لما يحتويه من ملامح ومحطات تخصّ تجربة النشر عبر استعراض المحاور الأساسية وأشكال النشر تسندها مفاتيح سبعة يسلّط كلٌّ منها الضوء على اختصاصه وإسهاماته في كل مرحلة من مراحل النشر وتظهر تلك المفاتيح في "مدخل، ارتباط، انعكاس، أركان، أدوات، ملخص ونتيجة، روافد"، وتتبع تلك المراحل نصوصٌ سردية حول التوظيف الإنساني للنشر وأفكاره الأولى وطريقته في تنمية وتطوير تلك الأشكال والجزيئات الدقيقة؛ لتطوير الصناعة ثم تجسيدها وابتكار أشكالها المتنوعة، بالإضافة إلى فواصل إبداعية تتوزّع بين الفصول والمراحل؛ لتعطي الكتاب المتعة والرونق والشكل البصري الذي يُضفي على أبعاد المعرفة بُعدًا جماليًا آخر.