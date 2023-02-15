"الثقافة" تنظم عرضًا مسرحيًا أدائيًا بعنوان "تِرحَال"

وتسعى وزارة الثقافة إلى جعل عرض "تِرحَال" لبنة أولى في بناء مسرح سعودي بمواصفات عالمية، وبمشاركة مواهب سعودية، وذلك لإبراز ثقافة المملكة وإرثها التاريخي الممتد لآلاف السنين، وتسليط الضوء على طبيعتها المتنوعة والغنيّة، إلى جانب تمكين المواهب المحلية من أداء العروض وفق أعلى المعايير.