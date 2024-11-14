"موسيقاي".. أول منصة رقمية عالمية لتعليم العزف تدشنها هيئة الموسيقى

وتعتمد البرامج والدورات التدريبية المتاحة في موسيقاي على الدمج بين التعليم المباشر والتعلم الذاتي، حيث يستطيع الطلاب التواصل بشكل مباشر مع المدربين، أو التعلم من تلقاء أنفسهم وبالسرعة التي تناسبهم، وتتميز المنصة بسهولة الوصول إلى الدورات والحصول على المعلومات حول أي دورة؛ في أي وقت ومن أي مكان، مع إمكانية استخدام تقنيات البث المرئي والحصول على شهادات معتمدة.