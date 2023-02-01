ثقافة

"الموسيقى" تُشارك بفرقة الأوركسترا الوطنية والكورال في "بينالي الفنون الإسلامية"

ستقدم عددًا من الموشحات الإسلامية والمعزوفات الوطنية والتراثية السعودية
"الموسيقى" تُشارك بفرقة الأوركسترا الوطنية والكورال في "بينالي الفنون الإسلامية"
واس
واس

تستعد هيئة الموسيقى للمشاركة بفرقة الأوركسترا الوطنية والكورال في بينالي الفنون الإسلامية بجدة، حيث ستقدم فقرات موسيقية متنوعة ذات ارتباط بالإرث الثقافي السعودي، وذلك في مدرج ساحة البينالي يوم السبت 4 فبراير المقبل.

يأتي ذلك على هامش الدورة الأولى من البينالي التي تقام تحت شعار: (أول بيت) بصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز في جدة.

وتمزج هيئة الموسيقى من خلال مشاركتها، الموسيقى بباقي الفنون المعروضة في المعرض لتشكل لوحةً فنيةً متكاملةً تحت عنوان: "الجمال والجلال".

وستقدم الأوركسترا الوطنية والكورال عددًا من الموشحات الإسلامية، والمعزوفات الوطنية والتراثية السعودية بمشاركة 70 عازفًا سعوديًا، بالإضافة إلى الكورال الجماعي.

هيئة الموسيقى
بينالي الفنون الإسلامية
فرقة الأوركسترا الوطنية

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