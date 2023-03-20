بحضور تجاوز الـ10 آلاف متفرج.. "الثقافة" تختتم عروض مسرحية "تِرحَال" في الدرعية

وتناولت أحداث المسرحية عدة شخصيات، أولها شخصية "سعد" الشاب السعودي الحالم والمتفوق والطموح الذي يسعى لتحقيق أحلامه، وشخصية "الجد" الذي ينقل خبراته إلى حفيده سعد من خلال كتاب "إرثنا"، وشخصية "الحلم"، وهي فارسة تمثل فرصة الحياة، أما شخصية "الريح"؛ فهي شخصية رئيسة خيالية تجسد التحديات التي تواجه "سعد"، وشخصية "الخطاط" التي تزين المسرح بأجمل أشكال الخط العربي، بالإضافة إلى دور الفرقة التي تقدم العروض الأدائية المصاحبة للشخصيات.