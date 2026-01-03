"رواق السرد" بأدبي جدة يستضيف "مزون البقمي" ويستعرض تجربتها الأدبية

في ليلة استثنائية، استضاف منتدى "رواق السرد" بالنادي الأدبي بجدة الكاتبة الدكتورة مزون البقمي، ضمن لقاء حمل عنوان "كاتب وكتاب: سرديات الذاكرة"، وأدارته الإعلامية صباح العمري، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن السردي.
وتركزت محاور اللقاء حول الإصدار الأحدث للضيفة بعنوان "السلوان الأبدي"، حيث أبحرت مديرة الحوار مع "البقمي" في أقسام الكتاب وتجربتها الكتابية، وما واجهته من تحديات في توظيف اللغة لخدمة الذاكرة.
وتوقف الحوار عند التقاطعات الجوهرية بين الخلفية العلمية للضيفة كطبيبة، وقلمها الأدبي، وكيف استطاعت الغوص في التفاصيل الإنسانية وتحويلها إلى نص أدبي نابض، كما أُشير إلى تجاربها المتنوعة، بدءًا من إخراج الرسوم المتحركة، ووصولاً إلى ابتعاثها إلى فرنسا من قِبل هيئة الأدب والنشر والترجمة، وما أضافته تلك التجربة من عمق على رؤيتها الإبداعية.
وفي ختام الأمسية، كرّم رئيس رواق السرد الدكتور سلطان العيسي الضيفة ومديرة الحوار، كما شمل التكريم فريق "أثر" التطوعي تقديرًا لإسهاماته التنظيمية، ليجسّد اللقاء دور الرواق في تعزيز الحراك الأدبي، وفتح نوافذ الحوار بين المبدع والمتلقي في فضاءات السرد المعاصر.