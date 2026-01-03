"رواق السرد" بأدبي جدة يستضيف "مزون البقمي" ويستعرض تجربتها الأدبية

وتوقف الحوار عند التقاطعات الجوهرية بين الخلفية العلمية للضيفة كطبيبة، وقلمها الأدبي، وكيف استطاعت الغوص في التفاصيل الإنسانية وتحويلها إلى نص أدبي نابض، كما أُشير إلى تجاربها المتنوعة، بدءًا من إخراج الرسوم المتحركة، ووصولاً إلى ابتعاثها إلى فرنسا من قِبل هيئة الأدب والنشر والترجمة، وما أضافته تلك التجربة من عمق على رؤيتها الإبداعية.