10 أيام من العروض الحية.. فعاليات "ميناء العقير التاريخي" تنطلق

وتتضمن الفعالية التي تستمر حتى 24 يناير الجاري، برامج وأنشطة تراثية ثقافية وإبداعية متنوعة، تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً إلى التاسعة مساءً يومياً، وتشمل عروضاً حية تجسد ميناء العقير قديماً، وأنشطة النحت على الرمال، وعرضاً لقوافل الإبل، إلى جانب معرض العقير الذي يحتوي على صور تاريخية عن الميناء ومعلومات مهمة للزائر، وعروض الفنون التراثية، إضافةً إلى أركان الحرف اليدوية البحرية، وعدد من الأنشطة الخاصة بالأطفال، مثل: العمل على تشكيل مباني التراث العمراني عبر القوالب الرملية، وفعالية "المكتشف الصغير".