محمد يعقوب في أمسية شعرية دافئة بـ"أدبي الطائف"

أقام النادي الأدبي الثقافي بالطائف، بتنظيم من جماعة فرقد الإبداعية بمقر النادي بالفيصلية، أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم يعقوب.
قد بدأ مدير الأمسية، الدكتور سامي غتار الثقفي، بالتعريف بالضيف، ذاكرًا سيرته الذاتية والأدبية والإبداعية، ومقسمًا الأمسية لثلاث جولات لقراءة النصوص الشعرية، قدم فيها الشاعر محمد يعقوب قراءة لعدد من النصوص الجميلة، التي أثارت إعجاب واستحسان الحضور.
ومما أُلقي من قصيدة (أخرى):
لو لم تكن روحي شياطيني دمي
لملمتُ كل حقائب الذكرى معَكْ
جفّت مسوّدةُ الضلوع ولم يعدْ
في القلب متسعٌ لكي يسترجعَكْ
لن أمنع النار التي أطفأتها
ألا تموت وربما لن أمنعَكْ
ثم فتح مدير الأمسية المجال لمداخلات وتعليقات الحضور، وتداخل كل من: الدكتور أحمد الهلالي، والدكتورة لطيفة العصيمي، وعلي خضر الثبيتي، والشاعر غسان نيازي، وعبدالرحمن المنصوري، والدكتور منصور الغامدي، والإعلامي محمد سعد الثبيتي، ويبات علي فايد.
وفي ختام الأمسية تداخل عطا الله الجعيد، رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، بكلمة ترحيبية، استرجع فيها أمسية الشاعر محمد يعقوب مع الشاعر جاسم الصحيح والشاعرة لطيفة قاري، التي أقيمت بالنادي. كما تطرق لفوز الشاعر المستحق بجائزة الشاعر محمد الثبيتي، ثم قام بمشاركة رئيس جماعة فرقد المسؤول الإداري بالنادي، الدكتور أحمد الهلالي، بتكريم الشاعر، ومدير الأمسية، والتُقطت الصور التذكارية معهم.
واختُتمت الأمسية بتوقيع ديوان الشاعر "حافة سابعة"، الذي تم إصداره بـ"أدبي الطائف".