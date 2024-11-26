محمد يعقوب في أمسية شعرية دافئة بـ"أدبي الطائف"

وفي ختام الأمسية تداخل عطا الله الجعيد، رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، بكلمة ترحيبية، استرجع فيها أمسية الشاعر محمد يعقوب مع الشاعر جاسم الصحيح والشاعرة لطيفة قاري، التي أقيمت بالنادي. كما تطرق لفوز الشاعر المستحق بجائزة الشاعر محمد الثبيتي، ثم قام بمشاركة رئيس جماعة فرقد المسؤول الإداري بالنادي، الدكتور أحمد الهلالي، بتكريم الشاعر، ومدير الأمسية، والتُقطت الصور التذكارية معهم.