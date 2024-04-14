"حي حراء الثقافي".. تجربة ثقافية وسياحية استثنائية في مكة المكرمة

قدّمت النسخة الثانية من فعالية "مكة تعايدنا"، التي تستمر حتى يوم غدٍ بحي حراء الثقافي، تجربة غنية من الإثراء الترفيهي، عبر حزمة من الخدمات الثقافية ذات المحتوى السياحي المُثري لمختلف شرائح المجتمع، من خلال الإسهام بشكل فعال في استثمار عطاءات المكان واكتساب روح الزمان في إيجاد بيئة معرفية وتثقيفية جديدة لأهالي وزوار مكة المكرمة، حيث عملت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على إطلاقها، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة.