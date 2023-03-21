ليلة "البدر في إثراء".. بدر عبدالمحسن يضيء سماء الشرقية بجزالة شعر وعنفوان ريشة رسام

تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أحيا مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) ليلة "البدر في إثراء"، باستضافة الشاعر الفنان الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.
وأعاد البدر الحضور إلى عدة عقود من الزمن، كما لو أن عقارب الساعة عادت إلى تلك الحقبة الزمنية الممتلئة ثقافيًا وفنيًا.
استهلّ الحفل مدير مركز إثراء المهندس عبدالله الراشد بالترحيب بضيوف الأمسية، مبينًا أنه في حفل البدر تجتمع أطياف الفن من الكلمة الشعرية المغناة والأداء المسرحي الملهم والصورة المعبرة، تأكيدًا على دور إثراء المتمثل في دعم المشهد الثقافي والفنّي، قائلًا: "نطل عليكم من العام الذي خُصص ليكون عامًا للشعر العربي، فيأتي احتفاؤنا بمن جمع بين جزالة القلم وعنفوان الريشة تزامنًا مع مرور خمس أعوام على افتتاح المركز".
أمسية البدر التي شهدت إلقاء العديد من قصائده، أذهلت الجمهور المكتظ والتوّاق لعذوبة أشعاره وجزالة كلماته على مسرح إثراء، ولأن قصائده المغناة بحناجر كبار الفنانين العرب حضرت في وجدانه، فقد استهلّ الحفل بقصيدة "ليلة كانت الفرقى"، فيما أسهب البدر وكأنه يضيء عتمة الليل ليلقي باقة مختارة من روائع مخزونه الشعري التي أصبحت أعمالًا غنائية خالدة في تاريخ الفنّ العربي، تلك المختارات التي جادت بأروع الأغاني كأغنية "الرسايل"، "قمرها لي"، على الغدير"، "إنتِ لوحدك"، جميعها شكّلت بطاقة عبور لمحبي الشعر الأصيل، حيث قام بأداء بعضها كلًا من: زينة عماد، نواف الجبرتي، ومعاذ بقنة، وتقدمهم على خشبة المسرح الفنان الدكتور عبدالرب إدريس الذي شدا بأغنية "الفجر البعيد".
وثمّن الأمير بدر بن عبدالمحسن دور مركز "إثراء"، الذي أكد أنه أعطى الفرصة لإثراء كل ما هو ثري، ووصفه بأنه فخر للجميع.
ومع سرده الشعري والنثري المُنساب، استكمل تركي الدخيل الأمسية بجلسة حوارية، وسلّط الضوء على محطات الفنان الشاعر، وعلاقته بالشعر والنثر، في محاولة للتعمق في قصائده والعديد من أشعاره، لاسيما الوطنية منها.
جدير بالذكر أن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية دشّن خلال الحفل، معرض "البدر" للشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، المصاحب لأمسية "البدر في إثراء"، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).
وتجوّل أمير المنطقة الشرقية في المعرض بصحبة الأمير بدر بن عبدالمحسن الذي أطلعه على 25 لوحة فنية مزجت بين الحداثة والمعاصرة، وجمع المعرض الذي يقام لأول مرة في المملكة ويستمر إلى نهاية شهر مايو المقبل عدة لوحات للفنان الشاعر "البدر" منذ الثمانينيات وحتى الوقت الحاضر.