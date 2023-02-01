قطاع التراث الثقافي بالمملكة يضمّ 8500 موقع أثري في مختلف المناطق

واستعرضت الهيئة عددًا لأبرز مبادراتها ومشاريعها، من أهمها دور الهيئة في تنفيذ مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن من خلال تنفيذ مشاريع تأهيل وتفعيل مواقع التاريخ الإسلامي، وتنفيذ مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتسجيل وتوثيق مواقع التراث الثقافي، ومشاريع المسح والتنقيب الأثري في عدد من مواقع الآثار في المملكة، ومشاريع ترميم وتأهيل وتطوير مواقع التراث الثقافي، إضافة لتسجيل مواقع التراث الثقافي وعناصر التراث الثقافي السعودي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، ومبادرة نقوش السعودية، ومبادرة بيوت الحرفيين، وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بالحفاظ على التراث بالمملكة وتطويره، والتوعية بالتراث الوطني والتعريف به، والمشاركة بالفعاليات التراثية الدولية.