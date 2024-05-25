ما رأيك في طعم الجريش والمقشوش؟.. روائح "الطبق الوطني السعودي" تحلق بالباحة

ويُعد طبق المقشوش من أطباق الحلوى الوطنية، وتمّت تسميته بالأداة المستخدمة لإزالته عن الصاج بعد انتهاء عملية الخبز، التي تُسمى المقش، ويُصنَع من دقيق البر الخالص، الذي يُضاف إليه الخميرة والسكر، ويُعجن بالقليل من الزيت حتى تصبح لينة وشبه سائلة، ومن ثم يتم خبزها على صاج ساخن، ويُوزع على الصاج عن طريق اليد على شكل أقراص صغيرة بحجم راحة الطفل الصغير، وبعد الانتهاء من عملية الخبز، يقش المخبوز بالمقش، فيما اُستعيض عن الصاج بالأفران في الوقت الحاضر؛ لتيسير عملية الخبز مع الحفاظ على الجودة والنكهة والسلاسة للمخبوزات.