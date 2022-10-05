معرض الكتاب.. "الشغف بسحر العربية" تناقش أصداء "100 كتاب وكتاب"

وأكدت أستاذ الأدب في جامعتي منوبة التونسية سابقًا، والملك سعود حاليًّا، الدكتورة بسمة عروس على أهمية تطوير مشروع "100 كتاب وكتاب" والبناء عليه؛ لكونه خروجًا عن المألوف وحوارًا حقيقيًّا بين الشرق والغرب، مشيرة إلى أن للاستشراق الفرنسي أهمية كبيرة؛ لما أضافه للثقافة العربية والإنسانية من معارف وآداب وفنون، ومر بمراحل عديدة تطور خلالها من الاستشراق الديني، مرورًا بالاستشراق الموسوعي، ثم الاستشراق المؤسسي.