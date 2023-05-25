معرض المدينة المنورة للكتاب 2023 يستعرض التجربة الشعرية للشاعر حسن الزهراني

ووصف أول جائزة حصل عليها بالمفاجأة حال فوزه بجائزة أبها الثقافية على مستوى الخليج العربي عام 1412 للهجرة، ومعتبرًا جائزة الشارقة أثمن جائزة حصل عليها كونها اعتمدت على الاختيار ولم تكن نتاج مسابقة، والشق الأهم هو ما وجده من فرحة استشفها من المهنئين له، ومُسمعًا الحضور قصائد عدة منوعة ما بين عاطفية، ووطنية، ورثائية، وأخرى عن مكان ولادته وما الذي يمثله له.