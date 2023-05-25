معرض المدينة المنورة للكتاب 2023 يستعرض التجربة الشعرية للشاعر حسن الزهراني

استضاف معرض المدينة المنورة للكتاب 2023 ضمن برنامجه الثقافي، لقاء حديث الكتاب مع الشاعر حسن الزهراني حاوره فيها الدكتور ياسر مرزوق، واستعرض تجربته الشعرية في اللقاء الذي جاء بعنوان: "عمر من الشعر"، متطرقاً إلى بدايته الشعرية، وكيف أن تخصصه في علم الاجتماع لم يقف حائلاً دون شغفه بالشعر، ومبينًا أن اكتشاف موهبته كان في المرحلة الثانوية.
وشبَّه "الزهراني" الدراسات التي ناقشت قصائده بالحصاد، مضيفاً: "فحين تكتب وتجد من يستقبل عناءك ويوظفه موضوعًا لدراسة أكاديمية أو لكتاب فهذا مكسب للشاعر، ولا يخلو من جانب آخر كونه يعد حافزًا لك وتحديًا في الوقت ذاته لتقديم الجديد".
ووصف أول جائزة حصل عليها بالمفاجأة حال فوزه بجائزة أبها الثقافية على مستوى الخليج العربي عام 1412 للهجرة، ومعتبرًا جائزة الشارقة أثمن جائزة حصل عليها كونها اعتمدت على الاختيار ولم تكن نتاج مسابقة، والشق الأهم هو ما وجده من فرحة استشفها من المهنئين له، ومُسمعًا الحضور قصائد عدة منوعة ما بين عاطفية، ووطنية، ورثائية، وأخرى عن مكان ولادته وما الذي يمثله له.
ويسعى معرض المدينة المنورة للكتاب عبر فعالية "حديث الكتاب" إلى مدِّ جسور التواصل بين المثقف ومتابعيه، والتعرف على تجربته في التأليف، وإتاحة الفرصة لمناقشته حول أعماله، وذلك ضمن برنامجٍ ثقافي ثري يشمل جلسات حوارية، وأمسيات شعرية، ومسرحيات، وورش عمل، إلى جانب منطقة للطفل، ومنصات لتوقيع الكتب، بما يُسهم في إثراء التجربة الثقافية في مختلف المجالات الأدبية والمعرفية والعلمية.