هيئة الموسيقى تعلن موعد إقامة مهرجان الغناء بالفصحى في الرياض

ويأتي المهرجان احتفاءً بجماليات اللغة العربية الفصحى، وتكريمًا للألحان العربية الأصيلة، كما ستتضمن الأمسيات الغنائية باقة مختارة من الأعمال التي تمزج بين روعة الكلمات العربية الفصيحة، والألحان المتنوعة المستوحاة من المقامات العربية التقليدية، كما يعكس هذا المهرجان التزام هيئة الموسيقى بتنظيم فعاليات موسيقية ثقافية متنوعة، تهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية الفصحى في المشهد الثقافي، والاحتفاء بها من خلال إبداع فني يربط بين الموسيقى والثقافة، محليًا وعربيًا.