هيئة المسرح والفنون الأدائية تُطلق "مهرجان أندية الهواة المسرحي" بنسخته الأولى في الرياض

وأكد سلطان البازعي، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية، أن لمهرجان أندية الهواة المسرحي أهمية كبيرة بالنسبة للهيئة؛ لأنه يلتقي مع أهدافها الاستراتيجية، التي تنص على تعزيز كمية المحتوى المحلي وتنوعه، مع ضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، ودعم الإنتاج المحلي للمسرح السعودي، والنهوض بحركة النقد المسرحي، إضافة إلى اكتشاف وتطوير المواهب.. لافتا إلى أن المهرجان سيعمل على دعم الأعمال المسرحية لأندية الهواة المسرحية، إضافة إلى تطويرها عبر البرنامج التدريبي الاستباقي، والورش التدريبية المصاحبة. وأثنى على الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة لتمكين قطاع الهوايات الثقافية في السعودية.