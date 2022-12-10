اختتام مؤتمر الخيال العلمي بمعرض جدة للكتاب بـ"الأنمي" و"ألف ليلة وليلة"

واستعرضت الجلسة مسلسل (Altered carbon) وأبرز المحطات والكواليس التي مر بها العمل لتحويله تلفزيونيًّا، في جلسة بعنوان "الروح والجسد والذاكرة في الخيال العلمي"، والحديث عن بناء الحبكة والمشاهد والمواقع، للأعمال الفنتازية التي ترى من منظورات ومواقع مختلفة وصور مختلفة على الورق، واختلاف الواقع في تغيير بعض الأحداث والشخصيات، والحديث عن الابتكار في التكنولوجيا والتنقل بين الأجساد في خلال ربع قرن، والتأكيد على الأشياء الخلاقة في المحتوى حتى يصبح فيلمًا، وأهمية الطاقم المبدع من المخرجين والمصممين والرؤية الفنية، لوضع المحتوى بشكل أفضل؛ حيث تبدأ الأشياء صغيرة ثم تكبر إلى أن تخرج للمشاهد بحبكة فنتازية جميلة.