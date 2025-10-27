"المِنيحة".. إرثٌ يُجسِّد الكرم والتكافل في الحدود الشمالية

من جهته، أشار رئيس النادي الأدبي والثقافي بمنطقة الحدود الشمالية، ماجد المطلق، إلى أن "المِنيحة" تُمثل أحد أوجه التكافل الاجتماعي العريقة لدى البادية، حيث يبادر أفراد القبيلة بمساعدة الأسر المحتاجة، كلٌ بما يستطيع، في مشهد يعبّر عن التراحم والتآزر الحقيقي.