مبدعو "فرقد" يُغنُّون قصائدهم في أمسية شعرية تاسعة بـ"أدبي الطائف"

استمتع حضور الأمسية التاسعة التي امتدت لخمس جولات طربًا بعدد من مبدعي جماعة فرقد الإبداعية. وقد شارك فيها كل من الشاعر رداد الهذلي والشاعر علي بالبيد والشاعر عمار البطحاني، وقدموا إلقاء وغناء للعديد من النصوص الشعرية التي لاقت إعجاب واستحسان الحضور في أمسية شعرية جديدة، تُقام ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 لهذا العام في نادي الطائف الأدبي الثقافي بتنظيم من جماعة فرقد الإبداعية.