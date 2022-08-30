مبدعو "فرقد" يُغنُّون قصائدهم في أمسية شعرية تاسعة بـ"أدبي الطائف"

استمتع حضور الأمسية التاسعة التي امتدت لخمس جولات طربًا بعدد من مبدعي جماعة فرقد الإبداعية. وقد شارك فيها كل من الشاعر رداد الهذلي والشاعر علي بالبيد والشاعر عمار البطحاني، وقدموا إلقاء وغناء للعديد من النصوص الشعرية التي لاقت إعجاب واستحسان الحضور في أمسية شعرية جديدة، تُقام ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 لهذا العام في نادي الطائف الأدبي الثقافي بتنظيم من جماعة فرقد الإبداعية.
وقد بدأت مديرة الأمسية حنان العتيبي بالتعريف بالضيوف، وذِكر سيرهم الذاتية والأدبية والإبداعية، ومنحت لكل مشارك خمس جولات لقراءة النصوص الشعرية. وبدأ الشاعر رداد الهذلي بقراءة عدد من النصوص، ومما قال في إحدى قصائده:
جمع القدر
روحان حول سلافة الأشعار
عتقها الغرام بذي المجاز
فالغيد إن كانت عبارات تقارب فهمها
كنت المجاز
والدهشة الأولى تجدد نفسها
مثل الصباح
كرشة العطر الذي اختارته ذائقة الهوى
بعد المطر
طرنا لسريالية في الحب
لا ترضى حدود الواقعية
لا يحيط بها البصر
يكفي وصال مثل حسو الطير
بالأرواح يكتمل القمر
ومما قال الشاعر علي بالبيد:
يا منطق الطير، علم قلبي الشجنا
وخذ من الروح معناك الذي سكنا
وسل جراحي في الموال عن وطن
فالساكنون (هم) والمبعدون (أنا)
قلب هوى والهوى صرح أشيده
على السراب، ينادي كلما وهنا
شايعته، وأنا المنفي يعرفني
فمال حتى أناخ الجرح واقترنا
ومما قال الشاعر عمار البطحاني:
الثلج أثقلني عن التحليق
أحتاج شمسا كي تذيب عروقي
لا الشمس أدركت المجاز ولا المدى
يا نار بوحي بالقريض أفيقي
بشرارة الشعراء تشعل في دمي
شعلاً بهن رأيت نور طريقي
يا باعثا للحرف نشوة نضجه
إني انتشيت بمتعة التحليق
ثم فتحت مديرة الأمسية المجال لمداخلات وتعليقات الحضور، وتداخل كل من: الدكتور راشد القثامي، ورئيس جماعة فرقد الإبداعية الدكتور أحمد الهلالي، والدكتور عبدالعزيز الطلحي، والشاعر يبات الفايد، ومحمد الطلحي، وعادل الحصيني، وهمس بدر الدين.
وفي نهاية الأمسية قام رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد بإلقاء كلمة ترحيبية، أثنى فيها على مستوى الشعراء المشاركين في الأمسية، وقام بعد ذلك بمشاركة رئيس جماعة فرقد الإبداعية الدكتور أحمد الهلالي بتكريم المشاركين ومديرة الأمسية، وأخذ الصور التذكارية معهم.