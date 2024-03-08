"أحلام الغد نصنعها اليوم".. معرض تشكيلي لفنانات "فريق ملهمات" يُبهرن فيه المسؤول والجمهور

تحت رعاية الغرفة التجارية بأبها، فرع المجاردة، وبالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون بأبها ومكتب التعليم بمحافظة المجاردة وبلدية محافظة المجاردة، والعديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ عقد معرض تشكيلي لفنانات محافظة بارق تضمن لوحات فنية للقيادة الرشيدة، وأخرى حملت تراث المنطقة تحت شعار "أحلام الغد نصنعها اليوم" لفريق ملهمات الفن، بقيادة الفنانة التشكيلية ماجدة الشهري.
وانطلق فريق ملهمات الفن منذ سبع سنوات ضمن مبادرة "طالب اليوم قائد الغد" لتأهيل جيل مبدع بتوجيه الفتيات للتعليم الذاتي، وتأهيلهن لسوق العمل؛ لِيَكُنَّ مدربات محترفات في المستقبل بأفضل معايير التدريب ضمن مبادئ التعاون والجودة؛ من خلال تطبيق ما اكتسبن من مهارات إبداعية في الرسم والتصميم على مجموعة من فئات المجتمع المحلي لصقل المواهب وإخراجها إلى جوّ مليء بالإبداع والاستقصاء والتطبيق للمهارات الإبداعية المختلفة فيه، يستهدف منه الوصول لمواطنة إبداعية معرفيًّا وثقافيًّا ومهاريًّا منتجة لذاتها ووطنها وللإنسانية؛ ليصبح لدى المملكة كوكبة إبداعية تنير سماءها بما تحقّق من مخرجات إبداعية على مستوى الوطن؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 اقتصاد مزهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.
يذكر أنّ فريق ملهمات الفن أسّس بجهود فردية برئاسة ماجدة زهير عبده الشهري، وعضوية كلٍّ من: أمل علي أحمد البارقي، وكاملة عقيل محمد البارقي، وجبرة زهير محمد الشهري، وعلية عبد الرحمن البارقي، طلة مريف البارقي، وخولة علي البارقي.