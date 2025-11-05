"انسجام عالمي 2" ...وزارة الإعلام تسير بخطوات واثقة في رسم ملامح جديدة للتقارب الإنساني داخل المملكة

تسير وزارة الإعلام بخطوات واثقة في رسم ملامح جديدة للتقارب الإنساني داخل المملكة عبر مبادرة "انسجام عالمي2 "، إحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة" ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتؤكد أن التنمية لا تقتصر على البنية التحتية والاقتصاد، بل تمتد لتشمل الإنسان كونه قيمة أساسية ومحورًا رئيسيًا في بناء المجتمع المتكامل.
وتجسد المبادرة رؤية المملكة، الرامية إلى أن تكون أرضًا تلتقي فيها ثقافات العالم، وتمنحها إطارًا من التآلف والتفاهم والاحترام المتبادل، في مشهدٍ يُجسد عمق الانفتاح الإنساني الذي تتبناه المملكة كونه نهجًا حضاريًا مستدامًا.
وتُبرز فعاليات المبادرة حياة المقيمين في المملكة بمختلف تفاصيلها المهنية والعائلية والاجتماعية، وتستعرض قصص نجاحهم ومساهماتهم في الاقتصاد والثقافة والفنون، بما يُبرز الدور الحيوي الذي يشكّلونه في نسيج المجتمع السعودي، ويُظهر عمق التكامل الذي يجمعهم بالمواطنين في مسيرة التنمية الوطنية.
ومن خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية التي تُقام ضمن موسم الرياض، تتجلّى مظاهر التنوّع العالمي بروح سعودية جامعة لهذه الثقافات، حيث تلتقي 14 ثقافة مختلفة، تمثل دولًا تمتد من آسيا إلى أفريقيا والعالم العربي، لتشكّل بانسجامها لوحة إنسانية نابضة بالحياة.
وفي أسبوع الثقافة الهندية الذي يحتفي بالتراث والفنون والموسيقى والمأكولات التقليدية، تتجسد روح المبادرة في أبهى صورها، إذ تتقاطع الألوان مع الألحان، وتتحول المساحات العامة إلى ملتقى للتفاعل والتبادل الثقافي بين الزوار من مختلف الجنسيات، وعبّر الحضور عن إعجابهم بما تقدمه هذه الفعالية، من محتوى متنوع يجمع الأصالة والإبداع، ويعكس مكانة المملكة بصفتها جسرًا حضاريًا يربط الشعوب والثقافات.
ومن خلال هذا الحراك الثقافي المتعدد، تواصل وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة تقديم نموذجٍ سعوديٍ فريد في بناء مجتمعٍ متآلفٍ يحتفي بالإنسان أينما كان أصله، ويجعل من الثقافة لغة عالمية تتحدث بها المملكة بثقة واقتدار.
ولا تقف مبادرة "انسجام عالمي" عند حدود الفعالية الترفيهية، بل تتجاوزها إلى مشروع وطني يسعى إلى تعزيز الوعي بالتنوع كقيمة حضارية، وترسيخ مفهوم الانسجام في المجتمع السعودي بوصفه ركيزةً للاستقرار والتنمية المستدامة.
وتعيد روح "انسجام عالمي" التعريف بجودة الحياة بمعانيها الأوسع، حيث تمتزج سعادة الإنسان بنبض المدينة وحراكها المستمر، ويتحول التنوع الثقافي من مظهرٍ اجتماعي إلى منظومةٍ قيمية تعبّر عن وطنٍ يحتضن الجميع، ويمتد بجسوره نحو العالم، حاملًا رسالة المملكة: "إن الإنسانية حين تُصان تزدهر الحياة".