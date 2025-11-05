"انسجام عالمي 2" ...وزارة الإعلام تسير بخطوات واثقة في رسم ملامح جديدة للتقارب الإنساني داخل المملكة

وفي أسبوع الثقافة الهندية الذي يحتفي بالتراث والفنون والموسيقى والمأكولات التقليدية، تتجسد روح المبادرة في أبهى صورها، إذ تتقاطع الألوان مع الألحان، وتتحول المساحات العامة إلى ملتقى للتفاعل والتبادل الثقافي بين الزوار من مختلف الجنسيات، وعبّر الحضور عن إعجابهم بما تقدمه هذه الفعالية، من محتوى متنوع يجمع الأصالة والإبداع، ويعكس مكانة المملكة بصفتها جسرًا حضاريًا يربط الشعوب والثقافات.