مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق جولتها القرائية الخامسة في المحافظات والمراكز

أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز، اليوم، حافلاتها المتنقلة، في الجولة القرائية الخامسة من محافظة مرات - ضرما - سدوس - العيينة - الجبيلة - الدرعية - رماح، وانتهاء بالرمحية، حيث تستهدف الحملة التثقيفية 50 مدرسة، وأكثر من 90 ألف مستفيد، وتقديم 8 مسارح ودورات قرائية، ضمن أنشطة المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، الذي يهدف لإيجاد بيئة مناسبة وحاضنة للإبداع، وتشجيع النشء على القراءة، من خلال إقامة المسارح القرائية لطلاب وطالبات التعليم العام، وعمل دورات قرائية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، إضافة إلى العديد من الفعاليات التي تقام في الأماكن العامة.