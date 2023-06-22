المملكة تختتم مشاركتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب

وقدم الجناح إصدارات ثقافية ومعرفية في مختلف المجالات بنسخ عربية وإنجليزية، إلى جانب مقتنيات تراثية ثمينة، منها مصحف كامل من 30 ورقة، منذ القرن الثالث عشر الهجري، وتعود ملكية إلى "مكتبة المصحف الشريف"، كما عرض بعض الآثار التاريخية لحضارات قديمة عاشت على أرض المملكة، وضمت نسخاً لبعض الآثار الأصلية، كشاهد قبر نحتت عليه ملامح بشرية يعود إلى ما بين القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد، وجزء من تمثال آدمي من الحجر الجيري يعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد، وجزء من لوحة جدارية ملونة تعود إلى ما بين القرنين الأول والثاني الميلاديين، بالإضافة إلى مجمرة من الحجر الكلسي عليها زخارف ورسومات حيوانية.