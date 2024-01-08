"هيئة الأدب" تستعرض 16 مبادرة ثقافية خلال "مهرجان الكتّاب والقراء" بعسير

وفي مجال أدب الأطفال واليافعين، قدمت الهيئة تعريفًا للزوار من الأطفال والشباب، والكتّاب والمهتمين، بمسابقة (بابا طاهر) التحفيزية للكتابة في أدب الأطفال واليافعين؛ إذ تحمل اسم رائد المجال الأدبي وعاشق الطفولة طاهر زمخشري، إلى جانب فعالية أسبوع الطفل الأدبي الموجهة للطفل وأسرته، وتقام بها ورش تدريبية ترفيهية وتوعوية بأدب الطفل، ومبادرة المنح البحثية العشرة في أدب الأطفال واليافعين، لإنتاج أبحاث تعمل على تحسين جودة المحتوى المقدم للأجيال الصاعدة، وتعزز من تأثير الأدب في تكوين شخصيتهم وتطوير مهاراتهم.