مؤتمر النقد السينمائي الدولي يطلق محطته الختامية بالرياض تحت شعار "السينما.. فنّ المكان"

وشهد المؤتمر الإعلان عن دعوة مفتوحة لتقديم الأوراق البحثية عبر مبادرة "سينماء" التابعة لهيئة الأفلام، دعت فيها الباحثين والنقاد إلى تقديم مقترحات دراسات في النقد السينمائي للنشر على صفحة المبادرة، وذلك ضمن جهودها في دعم المحتوى السينمائي، وتعميق النظر في الثقافة البصرية السعودية والعربية؛ بهدف تعزيز البحث السينمائي العربي بمقارباتٍ جديدة، وتنشيط الحراك النقدي المتعلق بالسينما السعودية والعربية، ودعم الدراسات المتخصصة بالأرشيف السينمائي توثيقًا وتحليلًا، وإبراز دور السينما كوسيطٍ معرفي، ووثيقةٍ تسهم في قراءة المجتمع والتجربة الإنسانية، كما تسعى المبادرة إلى فتح آفاق التعاون البحثي وتمكين الرؤى الجديدة، وتوليد مخرجات فكرية وإبداعية أصيلة قابلة للنشر والعرض، بما يثري المشهد السينمائي، ويُسهم في تطويره.