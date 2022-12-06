للتعريف به كـ "فن سعودي أصيل".. الثقافة تفتتح معرض العرضة في الرياض

افتتحت وزارة الثقافة، أمس، معرض العرضة السعودية في ساحة الصفاة بجانب قصر المصمك في مدينة الرياض، الذي يستمر على مدى 6 أيام، والمتضمن تقديم أنشطة وفعاليات متنوعة تحتفي بواحد من عناصر التراث الثقافي السعودي، لإبراز قيمته الثقافية، ومدى ارتباطه بالهوية الوطنية.
يأتي ذلك بهدف تقديم تجربة نوعية وثرية للزوّار بمحتوى تاريخي وغني، وفي قالب بصري مستمد من الطبيعة الصحراوية.
واحتضن المعرض جناح "العرضة عالمياً" الذي يتكون من صور متنوعة لعدد من رؤساء دول العالم والدبلوماسيين البارزين لحظة أدائهم للعرضة السعودية، وجناح "حرفيي العرضة" الذي يتضمن خمسة أركان هي: "المقصّب" و"المرودن" و"الطبول" و"الخنجر" و"السيف"، إلى جانب أسماء صانعيها وحرفيها، إضافة إلى سينما العرضة، ومنطقة التصوير، والمقهى، ومعرض التذكارات، وعرض حي لفرقة الدرعية للعرضة السعودية، وركن دليل زيّ العرضة السعودية.
وتهدف وزارة الثقافة من فعالية العرضة السعودية إلى التعريف بها كفنٍ سعودي أصيل، وتعزيز المعرفة، وتصحيح المفاهيم المرتبطة بها، إضافة للاحتفاء بها باعتبارها تراثاً ثقافياً عالمياً غير مادّي مسجلاً لدى اليونسكو منذ 2015.