للتعريف به كـ "فن سعودي أصيل".. الثقافة تفتتح معرض العرضة في الرياض

واحتضن المعرض جناح "العرضة عالمياً" الذي يتكون من صور متنوعة لعدد من رؤساء دول العالم والدبلوماسيين البارزين لحظة أدائهم للعرضة السعودية، وجناح "حرفيي العرضة" الذي يتضمن خمسة أركان هي: "المقصّب" و"المرودن" و"الطبول" و"الخنجر" و"السيف"، إلى جانب أسماء صانعيها وحرفيها، إضافة إلى سينما العرضة، ومنطقة التصوير، والمقهى، ومعرض التذكارات، وعرض حي لفرقة الدرعية للعرضة السعودية، وركن دليل زيّ العرضة السعودية.