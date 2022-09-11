"مانجا للإنتاج" تطلق فيلم "الرحلة" في إندونيسيا وماليزيا

يذكر أيضاً أن فيلم "الرحلة" حصد مؤخراً جائزة "سيبتيميوس" في أمستردام بهولندا تحت تصنيف أفضل فيلم تجريبي، حيث يعد أول فيلم سينمائي سعودي وعربي يحصد جائزة أفضل فيلم تجريبي في المهرجانات الدولية. كما حقق الفيلم نجاحاً باهراً في عرضه الأخير على شاشات المسرح الصيني العريق بهوليوود، أمريكا، بعد عرضه في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واليابان من جهة أُخرى، كما يتوفر الآن فيلم "الرحلة" للمشاهدة على أكثر من 100 منصة عالمية وبعدة دبلجات.