المتحف الوطني السعودي بالرياض يناقش "الفلسفة وراء الحب" في جلسة حوارية

من جانبه أكد الحاجي أن علم النفس يحرص على تفسير المفاهيم، وقد صنّف الحب إلى نوعين بناءً على وظيفته من وجهة نظر العالِم إبراهام ماسلو؛ مبينًا أن النوع الأول هو سعي الشخص إلى تعويض نواقصه عبر الحب، والثاني هو الحب التشاركي. مستذكرًا نظرية مثلث الحب التي وضعها العالم روبوت سترنبرغ، ويتوزّع بين ثلاثة مكونات: الألفة، الشغف، الالتزام.