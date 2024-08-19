أمسية "مهدي جريبي" تُثير تفاعلاً وجدلاً حول فلسفته الإبداعية بـ"أدبي الطائف"

أكد الفنان التشكيلي المبدع مهدي جريبي في الأمسية التي أُقيمت بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف، بتنظيم من جماعة فرقد الإبداعية بالنادي، أن فضاء الخطاب الذي يطرحه في أعماله فضاء إنساني، لا يعرف المفاهيمية، لكنه يمارسها. كما أشار إلى أن الممارس للفن لديه توق للخلود من خلال الأعمال التي يقدمها، مشيرًا إلى أن الحياة أهم من الفن؛ إذ إنه يستحيل وجود الفن بدون الحياة.