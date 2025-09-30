مهرجان أفلام السعودية يفتح التسجيل لدورته الـ12

أعلن مهرجان أفلام السعودية، الذي تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مسابقات دورته الثانية عشرة.
ودعا المهرجان صنّاع الأفلام من داخل المملكة وخارجها إلى تقديم أعمالهم، في إطار رسالته الداعمة للمواهب السينمائية، والسرديات المتنوعة التي تعكس التجارب الإنسانية.
وتُعد مسابقات الأفلام ركيزة أساسية ضمن برامج المهرجان، إذ تحتفي بالإنتاجات السعودية والخليجية والعربية، إلى جانب عروض دولية خارج المسابقات الرسمية، بما يعزز مكانة المهرجان كمنصة ثقافية لصناعة السينما.
ويواصل المهرجان، الذي انطلق عام 2008، ترسيخ حضوره محليًا ودوليًا، حيث شهدت دورته الحادية عشرة في أبريل 2025، تتويج تسعة أفلام بجوائز "النخلة الذهبية"، إلى جانب شراكة تبادلية مع مهرجان "شورت شورتس" الآسيوي في طوكيو، تم خلالها تبادل العروض بين البلدين.