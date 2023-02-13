"التراث" و"أجدان" توقّعان اتفاقية حقّ انتفاع في مشروع الرامس بالقطيف

وقّعت هيئة التراث اتفاقية حقّ انتفاع مع شركة أجدان للتطوير العقاري، لتشغيل أحد المباني بمشروع الرامس في وسط العوامية بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وجعله مركزاً لبيت الحرفيين في المحافظة، وذلك بدعم من أمانة المنطقة ممثلة في بلدية محافظة القطيف.
وجرت مراسم التوقيع في مشروع الرامس، ومثّل الهيئة خلالها مدير عام قطاع الحرف بهيئة التراث الدكتورة داليا اليحيى؛ فيما مثّل الشركة رئيسها التنفيذي محمد العتيبي.
يُذكر أن بيوت الحرفيين إحدى المبادرات التي تعمل عليها هيئة التراث، وتستهدف إحياء قطاع الحرف اليدوية، والإسهام في الحفاظ عليها من الاندثار، والعمل على إقامة الأنشطة المجتمعية، والمشاركة في المهرجانات والفعاليات الموسمية، إضافة إلى تقديم دورات أساسية في الحرف اليدوية، وورش عمل مساندة، وكذلك ورش إنتاجية، والعمل على رفع قيمة المنتج الحرفي، وتوعية المستهلكين بأهمية العمل في الحرف اليدوية، وتمكين الحرفيين السعوديين.
تأتي الاتفاقية ضمن جهود الهيئة في المحافظة على التراث الوطني بكل أشكاله وأنواعه سواء المادية وغير المادية، وصوْنه وحمايته، وتشغيل المواقع التاريخية وتنميتها وتطويرها.