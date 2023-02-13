"التراث" و"أجدان" توقّعان اتفاقية حقّ انتفاع في مشروع الرامس بالقطيف

يُذكر أن بيوت الحرفيين إحدى المبادرات التي تعمل عليها هيئة التراث، وتستهدف إحياء قطاع الحرف اليدوية، والإسهام في الحفاظ عليها من الاندثار، والعمل على إقامة الأنشطة المجتمعية، والمشاركة في المهرجانات والفعاليات الموسمية، إضافة إلى تقديم دورات أساسية في الحرف اليدوية، وورش عمل مساندة، وكذلك ورش إنتاجية، والعمل على رفع قيمة المنتج الحرفي، وتوعية المستهلكين بأهمية العمل في الحرف اليدوية، وتمكين الحرفيين السعوديين.