"أدبي حائل" ينفذ عدداً من النشاطات والفعاليات الثقافية خلال إجازة الصيف

كما سينفذ النادي الأدبي بحائل الأسبوع القادم ورشة عمل بعنوان: "الكتابة الإبداعية" يقدمها الدكتور شتيوي الغيثي، وتهدف إلى تعلم الكتابة الإبداعية لإمتاع القارئ، ومشاركته خبراته وتجاربه الذاتية، حيث يقوم الكاتب بهندسة نصه، من خلال استغلال جميع مكونات العمل الأدبي الناجح، من أفكار، وعاطفة، وأحاسيس، وانفعالات، وخيال؛ ليخرج عمله بأسلوب أدبي رفيع.