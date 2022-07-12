"أدبي حائل" ينفذ عدداً من النشاطات والفعاليات الثقافية خلال إجازة الصيف

ينفذ النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل عدداً من النشاطات والفعاليات الثقافية والأدبية المختلفة خلال إجازة صيف هذا العام، التي تهدف إلى استغلال وقت الإجازة والفراغ للشباب والشابات بما يعود عليهم بالنفع، وتعريفهم بمواهبهم وتنميتها، وتعلم مهارات جديدة في الأدب والثقافة واللغة.
وتتنوع هذه الأنشطة ما بين محاضرات وندوات وورش عمل لاكتساب مهارات جديدة خلال الإجازة الصيفية بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين.
ويفتتح أدبي حائل أولى نشاطاته مساء اليوم بورشة عمل بعنوان: "الاستثمار الثقافي الأمثل للإجازة الصيفية".
كما سينفذ النادي الأدبي بحائل الأسبوع القادم ورشة عمل بعنوان: "الكتابة الإبداعية" يقدمها الدكتور شتيوي الغيثي، وتهدف إلى تعلم الكتابة الإبداعية لإمتاع القارئ، ومشاركته خبراته وتجاربه الذاتية، حيث يقوم الكاتب بهندسة نصه، من خلال استغلال جميع مكونات العمل الأدبي الناجح، من أفكار، وعاطفة، وأحاسيس، وانفعالات، وخيال؛ ليخرج عمله بأسلوب أدبي رفيع.