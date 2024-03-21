"إثراء" يطلق جلساته الرمضانية بسرد مُعاصر للإبل وتوقيع كتاب "حداء الذاكرة"

وتضمنت الجلسة التي شارك بها أستاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالسلام الوايل، والباحث في النقوش الثمودية ممدوح مزاوم حوارًا حول الأحداث الثقافية والتاريخية المرتبطة بالإبل وتأثيرها على مر العصور، سواء على الفن والمجتمع وعلاقتها بالإنسان، إذ شدد الدكتور عبدالسلام في مُستهل حديثه على أهمية التعرف على مفهوم الثقافة سواء الكلية أو الجزئية من منظور التكيف مع البيئة، منوهًا إلى التسارع في الخطاب الثقافي في المملكة العربية السعودية، التي يأتي تماشيًا مع ضرورة تنوع مصادر الثقافة وغزارة مواردها وأبرزها الإبل المرتبط بتاريخ الحياة البشرية منذ الأزل.