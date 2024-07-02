إتاحة الفرصة للعموم لتقديم ترشيحاتهم لمبادرة الجوائز الثقافية في دورتها الرابعة

وتشمل الجوائز الإحدى عشر التي تُستقبل فيها الترشيحات: جائزة الأفلام، وجائزة الأزياء، وجائزة الموسيقى، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الأدب، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة فنون الطهي، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة, وسيتم من خلال المنصة الإلكترونية استقبال ترشيحات العموم للمثقفين المتميزين الذين حققوا إنجازات في إحدى هذه المسارات.