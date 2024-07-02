إتاحة الفرصة للعموم لتقديم ترشيحاتهم لمبادرة الجوائز الثقافية في دورتها الرابعة

أعلنت وزارة الثقافة اليوم فتح باب الترشيح أمام عموم أفراد المجتمع لتقديم اختياراتهم وترشيحاتهم للأسماء المبدعة التي حققت التميّز في مختلف القطاعات الثقافية، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة للدورة الرابعة من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية عبر الرابط .
ويُتاح تقديم الترشيحات في 11 جائزة حتى يوم الخميس 11 يوليو الجاري، على أن تعقبها مرحلة الفرز والتقييم والتحكيم للترشيحات عبر اللجان المختصة، ومن ثم الإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي للمبادرة الذي يُقام خلال شهر سبتمبر المقبل.
وتشمل الجوائز الإحدى عشر التي تُستقبل فيها الترشيحات: جائزة الأفلام، وجائزة الأزياء، وجائزة الموسيقى، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الأدب، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة فنون الطهي، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة, وسيتم من خلال المنصة الإلكترونية استقبال ترشيحات العموم للمثقفين المتميزين الذين حققوا إنجازات في إحدى هذه المسارات.
وتُعد مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" التي أُطلقت في عام 2020م إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة عن رؤية السعودية 2030، وتأتي في إطار تقدير وزارة الثقافة للمنجزين من الأفراد والمؤسسات الثقافية، وتعزيزاً لأدوار المملكة دولياً في تحفيز التبادل الثقافي الدولي، وقد شهدت في دوراتها الثلاث السابقة تكريم مجموعة من الأفراد والمؤسسات الثقافية محلياً ودولياً تقديراً لجهودهم الثقافية والفنية.