وزارة الثقافة تُتيح أربعة تصاريح ثقافية عبر منصة "أبدع"

أطلقت وزارة الثقافة أربعة تصاريح ثقافية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع"، تقدمها ثلاث هيئاتٍ ثقافية، هي: هيئة الفنون البصرية، وهيئة الأزياء، وهيئة الأدب والنشر والترجمة؛ وذلك في سياق جهود الوزارة لتمكين المنشآت الثقافية من الحصول على هذه التصاريح، وتقديم عروض متنوعة وفق اشتراطات تحددها الهيئات الثقافية، بما يُسهم في الارتقاء بالعروض الثقافية في المملكة، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية.