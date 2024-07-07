وزارة الثقافة تُتيح أربعة تصاريح ثقافية عبر منصة "أبدع"

أطلقت وزارة الثقافة أربعة تصاريح ثقافية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع"، تقدمها ثلاث هيئاتٍ ثقافية، هي: هيئة الفنون البصرية، وهيئة الأزياء، وهيئة الأدب والنشر والترجمة؛ وذلك في سياق جهود الوزارة لتمكين المنشآت الثقافية من الحصول على هذه التصاريح، وتقديم عروض متنوعة وفق اشتراطات تحددها الهيئات الثقافية، بما يُسهم في الارتقاء بالعروض الثقافية في المملكة، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية.
وتشمل التصاريح الأربعة، تصريحاً لإقامة عرض أزياء تُقدمه هيئة الأزياء، إضافة إلى تصريح إقامة عرض فنٍّ بصري، الذي نُقل من وزارة الإعلام إلى هيئة الفنون البصرية؛ وتصريح الأمسية الشعرية، وتصريح الندوة الأدبية اللذين نُقلا من وزارة الإعلام إلى هيئة الأدب والنشر والترجمة.
وبيّنت وزارة الثقافة أنه لا يمكن لأي جهةٍ الاستفادة من الخدمات الجديدة إلا بعد إصدار التصريح المتعلق بكل نشاط، ودعت الراغبين في الحصول على هذه التصاريح إلى تقديم طلب من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع"، وذلك عبر الرابط الإلكتروني: www.abdea.moc.gov.sa واتباع الخطوات اللازمة لذلك.
وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت منصة "أبدع" في شهر مارس من عام 2021م ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030"، مشتملةً على خدمات متنوعة تدعم حيويّة القطاع الثقافي بالمملكة، وذلك عن طريق إتاحة خدمة إصدار التراخيص والتصاريح الثقافية للممارسين والمنشآت؛ لتمكينهم من مزاولة أعمالهم بطرقٍ احترافية وفق آليات واشتراطات معينة، ولتنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة عبر تنظيم العمل الثقافي في المملكة.