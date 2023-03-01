"هيئة الأدب" تُطلق معرض الشرقية للكتاب 2023.. غدًا

ويمتد المعرض الذي يأتي ضمن مبادرة معارض الكتاب في المملكة لهذا العام، على مساحة تمتد إلى قرابة 39 ألف متر مربع، ويشارك فيه أكثر من 500 ناشر محلي وعربي ودولي في أكثر من 350 جناحًا؛ ليُوفروا للقُراء مئات الآلاف من عناوين الكتب، ويتزامن مع ذلك برنامج ثقافي ثري، يتضمن نحو 140 فعالية، يقدمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) باعتباره الشريك الثقافي لمعرض الشرقية للكتاب، والتي تتنوع ما بين الندوات والجلسات الحوارية، وورش العمل، والأمسيات الشعرية، وحفلة غنائية للقصائد المُغنَّاة، تحييها الأوركسترا الوطنية السعودية في آخر يوم للمعرض.