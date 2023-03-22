تعزيزًا لأواصر الأخوّة.. مسابقة للأفلام القصيرة عن علاقات المملكة وباكستان

نظمت الملحقية الإعلامية في سفارة المملكة بباكستان حفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة الأفلام القصيرة عن العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، وذلك برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وبحضور وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب وعدد من المسؤولين والإعلاميين ومديري المكاتب التابعة للسفارة.
وقال الملحق الإعلامي الدكتور نايف العتيبي: المسابقة استقبلت 114 فيديو، واختارت لجنة التقييم عشرة أفلام فائزة، إضافة إلى خمسة أفلام أخرى لتشجيع المواهب.
وذكر أن المسابقة تعد بداية لمبادرات قادمة تترجم جانبًا من العلاقة بين البلدين الشقيقين.
من جانبها، أشادت وزيرة الإعلام الباكستانية بالمبادرة المعبرة عن العلاقات العريقة بين البلدين، مشيرة إلى أنه سيتم عرض الأفلام المميزة ضمن هذه المسابقة على شاشة التلفزيون الباكستاني.
وأكدت أن الشعب الباكستاني يكنّ التقدير والاحترام للمملكة، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين تستند على قواسم مشتركة.
وفي كلمته، هنأ السفير المالكي الفائزين بهذه المسابقة، مشيرًا إلى ما توليه المملكة من اهتمام بالعلاقات الأخوية مع باكستان والحرص على الوقوف مع شعبها الشقيق.