الإقبال المتزايد من زوار معرض "الرياض تقرأ" يجسد جمال وتنوع فعاليّاته

وأسهمت جودة وتنوع فعاليّات المعرض لليوم الثالث على التوالي، في توافد جماهير غفيرة من مختلف شرائح المجتمع وفئاته العمرية، للاستمتاع بالأجواء الثقافية والغنية بتجارب معرفية قيمة وشيقة، تضمن لهم قضاء أوقات ممتعة غنية بالمعرفة، وثرية بالفائدة بين أروقته التي تتوزع على جنباتها أكثر من 2000 دار نشر مشاركة من 30 دولة.