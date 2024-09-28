الإقبال المتزايد من زوار معرض "الرياض تقرأ" يجسد جمال وتنوع فعاليّاته

بات الحضور الكثيف لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024م، سمة بارزة لهذه التظاهرة الثقافية الكبرى التي تحظى بتنظيم مميز من وزارة الثقافة ممثلةً بهيئة الأدب والنشر والترجمة، ويواكبه خدمات مثالية من شأنها منح تجربة ثقافية فريدة وممتعة.
وأسهمت جودة وتنوع فعاليّات المعرض لليوم الثالث على التوالي، في توافد جماهير غفيرة من مختلف شرائح المجتمع وفئاته العمرية، للاستمتاع بالأجواء الثقافية والغنية بتجارب معرفية قيمة وشيقة، تضمن لهم قضاء أوقات ممتعة غنية بالمعرفة، وثرية بالفائدة بين أروقته التي تتوزع على جنباتها أكثر من 2000 دار نشر مشاركة من 30 دولة.
ويُعد معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يُقام هذا العام تحت شعار "الرياض تقرأ" وتستضيفه جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، حدثًا ثقافيًا هو الأبرز في المملكة وخارجها، ومنصة ثقافية تجمع صناع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات ودور النشر المحلية والدولية مع القراء والمهتمين بشؤون الثقافة ومجالات المعرفة.
ويستضيف المعرض كوكبة من الشخصيات الأدبية والفنية ورواد الثقافة من المنطقة والعالم، كما يخصص فعاليّات ثقافية وترفيهية متنوعة للأطفال في منطقة الطفل، وركنًا خاصًا لعرض أعمال المؤلفين السعوديين، ومنصات لتوقيع الكتب التي تتيح للجمهور لقاء مؤلفيهم المفضلين لتوقيع أحدث إصداراتهم.